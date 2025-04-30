Fenerbahçe, Dörtlü Finale Yükseldi! - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Dörtlü Finale Yükseldi!

Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol'u 98-88 yenerek seriyi 3-0 ile kazanıp Dörtlü Finale adını yazdırdı.

30.04.2025 00:20
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Salon: Adidas Arena

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Milan Nedovic (Slovenya), Jordi Aliaga (İspanya)

Paris Basketbol: Shorts 29, Malcolm 3, Ward 7, Hayes 8, Jantunen, Hifi 24, Sy 3, Kratzer, Lo 2, Quattara 2, Cavaliere 4, Herrera 6

Fenerbahçe Beko: Hayes-Davis 18, Hall 9, Guduric 14, Colson 2, Birch 4, Tarık Biberoviç 21, Baldwin 8, McCollum 8, Bango 6, Pierre 8

1. periyot: 18-20

Devre: 40-46

3. periyot: 61-63

Normal süre: 80-80

5 Faulle çıkan: 44.15 Shots (Paris Basketbol)

THY Avrupa Ligi play-off üçüncü maçında Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u 98-88 yenen Fenerbahçe Beko, seriyi 3-0 kazanarak dörtlü finale yükseldi.

Serinin ilk 2 maçını 83-78 ve 89-72'lik skorlarla kazanan sarı-lacivertli ekip, durumu 3-0'a getirerek adını dörtlü finale yazdırdı.

Müsabakaya iyi başlayamayan sarı-lacivertli ekip, 4. dakikada 5 sayı farkla (9-4) geri düştü. Rakibinin farkı daha da açmasını engelleyerek 8. dakikada 16-16 beraberliği yakalayan Fenerbahçe, ilk çeyreği 20-18 üstün bitirdi.

İkinci çeyreğe iki takım da iyi hücum ederek girdi. Maçın 14. dakikasında Guduric'in 3 sayılık basketiyle dengeyi lehine çeviren Fenerbahçe Beko, 16. dakikada 7 sayılık (27-34) fark yakaladı. Müsabakanın 17 ile 18. dakikaları arasında 6-0'lık seri yapan Paris Basketbol, farkı 1 sayıya (35-36) indirdi. Tarık Biberoviç'in 3 sayılık basketiyle rakibinin öne geçmesini önleyen Fenerbahçe, devre arasına 46-40 önde girdi. Sarı-lacivertli ekipte ilk yarıda 11 sayı üreten Tarık, ön plana çıkan oyuncu oldu.

Mücadelenin ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başladı. Karşılaşmanın 24. dakikasına kadar üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, 25. dakikada 55-53 geri düştü. Ev sahibi ekip, 27. dakikanın sonunda farkı 4 sayıya çıkardı: 59-55. Fenerbahçe, 5-0'lık seri sonrası 29. dakikada 60-59 öne geçti. Sarı-lacivertli ekip, son çeyreğe 63-61 önde girdi.

Karşılaşmanın son bölümü çok çekişmeli geçti. Fenerbahçe Beko, 35. dakikası 71-71 eşitlikle geçilen müsabakada, 38. dakikada 80-73 üstünlük kurdu. Sarı-lacivertli ekip, kalan sürede rakibinin 7-0'lık serisine engel olamadı. Paris Basketbol, bitime 15 saniye kala Shorts'un basketiyle 80-80 eşitliği sağladı. Son hücumu kullanan Fenerbahçe, isabet sağlayamayınca maç uzatmaya gitti.

Sarı-lacivertli ekip, uzatmaya etkili girdi. İyi savunma yapan Fenerbahçe, hücumda da tamamı Tarık Biberoviç'in elinden 7-0'lık seri yakaladı. Etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, uzatmanın 4. dakikasında maçta ilk kez farkı çift haneye taşıdı: 82-93. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli ekip, sahadan 98-88 üstün ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da 21 sayıyla kariyer rekoru kıran Tarık Biberoviç, galibiyette başrolü oynadı. Süre alan tüm oyuncularının skor ürettiği sarı-lacivertlilerde Hayes-Davis 18, Guduric ise 14 sayıyla çift haneye ulaşan diğer isimler oldu.

Paris Basketbol'da ise 29 sayıyla maçın en skoreri Shorts ile 24 sayı üreten Hifi'nin performansları seriyi uzatmaya yetmedi.

Dörtlü Final, Abu Dabi'de

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'e bu sezon Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi ev sahipliği yapacak.

Fenerbahçe Beko, turnuva tarihinde ilk kez Avrupa kıtası dışında düzenlenecek dörtlü finale adını yazdıran ilk takım oldu. 23-25 Mayıs'ta yapılacak dörtlü finalde müsabakalar, Abu Dabi'nin eğlence merkezi Yas Adası'ndaki Etihad Arena'da oynanacak.

Sarı-lacivertli ekip, yarı finalde Anadolu Efes- Panathinaikos eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Dörtlü Finale Yükseldi! - Son Dakika

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