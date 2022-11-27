Fenerbahçe'nin sözleşme imzaladığı futbolcunun PKK propagandası içeren paylaşımları ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin sözleşme imzaladığı futbolcunun PKK propagandası içeren paylaşımları ortalığı karıştırdı

27.11.2022 16:33

Fenerbahçe, dün kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Ozan Suncak'ın sözleşmesini feshetmek için oyuncunun avukatıyla temasa geçti. Ozan Suncak'ın geçtiğimiz yıl terör örgütü PKK'nın propagandasını içeren bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe, Almanya'nın SSV Reutlingen takımında forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Suncak ile 26 Kasım Cumartesi günü sözleşme imzalamıştı. Mukavelenin üstünden 24 saat geçmeden 18 yaşındaki futbolcu ile yollar ayrıldı.

SÖZLEŞME FESHİ İÇİN AVUKATIYLA TEMASA GEÇİLDİ

Vole muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Ozan Suncak ile imzaladığı 3 yıllık amatör sözleşmesini feshetmek için avukatıyla görüşmelere başladı.

TARAFTARLARI ÇILDIRTAN PAYLAŞIM

Sosyal medyada Ozan Suncak'a ait olduğu iddia edilen hesabın 17 Temmuz 2021 tarihinde terör örgütü PKK propagandası yaptığı paylaşım görüldü. Taraftarlar bunun üzerine kulübe sayısız mesaj gönderdi. Ardından oyuncunun mukavelesinin feshi için avukatıyla temasa geçildi.

YORUMLAR (1)
  • Filozof sn.: Bunun gibi neüdüğü belirsiz hainlerden TC.Kimliğide alınmalı sınırdışı edilmeli.bende çok koyu bir fenerliyim fb artık sözleşme yaptığı sporcular hakkında hertürlü araştırma yapıp öyle imza etmelidir. Cevap Yaz 21 2 Yayından Kaldır
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Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin sözleşme imzaladığı futbolcunun PKK propagandası içeren paylaşımları ortalığı karıştırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin sözleşme imzaladığı futbolcunun PKK propagandası içeren paylaşımları ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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