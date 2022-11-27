Fenerbahçe'nin sözleşme imzaladığı futbolcunun PKK propagandası içeren paylaşımları ortalığı karıştırdı

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Fenerbahçe, Almanya'nın SSV Reutlingen takımında forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Suncak ile 26 Kasım Cumartesi günü sözleşme imzalamıştı. Mukavelenin üstünden 24 saat geçmeden 18 yaşındaki futbolcu ile yollar ayrıldı.

SÖZLEŞME FESHİ İÇİN AVUKATIYLA TEMASA GEÇİLDİ

Vole muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Ozan Suncak ile imzaladığı 3 yıllık amatör sözleşmesini feshetmek için avukatıyla görüşmelere başladı.

TARAFTARLARI ÇILDIRTAN PAYLAŞIM

Sosyal medyada Ozan Suncak'a ait olduğu iddia edilen hesabın 17 Temmuz 2021 tarihinde terör örgütü PKK propagandası yaptığı paylaşım görüldü. Taraftarlar bunun üzerine kulübe sayısız mesaj gönderdi. Ardından oyuncunun mukavelesinin feshi için avukatıyla temasa geçildi.