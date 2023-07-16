Fenerbahçe, Dusan Tadic'i İstanbul'a getirdi

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, Ajax'tan ayrılan yıldız futbolcu Dusan Tadic'i İstanbul'a getirdi.

RESMİ İMZA KISA SÜREDE ATILACAK

Sarı-lacivertlilerden KAP'a yapılan açıklamada sağlık kontrollerinin ardından yıldız oyuncuyla sözleşme görüşmelerinin tamamlanacağı ve ardından resmi imzanın atılacağına yer verildi.

TERCİHİ FENERBAHÇE OLDU

Hollanda basınından De Telegraaf'ta yer alan habere göre, Ajax ile sözleşmesini resmen feshettiğinden itibaren Dusan Tadic'in menajerine 6'sı Suudi Arabistan'dan olmak üzere 30 kulübün resmi teklifte bulunduğu ancak oyuncunun tercihini Fenerbahçe'den yana kullandığı belirtildi.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Tadic kariyeri boyunca Vojvodina, Groningen, Twente, Southampton ve Ajax formaları giydi. Sırp futbolcu, kulüp kariyerinde 660 resmi maça çıkarken 202 gol attı ve 232 asist yaptı.