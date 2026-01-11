Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul'da - Son Dakika
Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul'da

11.01.2026 18:16
11.01.2026 18:16
Fenerbahçe Kulübü, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonuna iki sene boyunca ev sahipliği yapacaklarını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonuna iki sene boyunca ev sahipliği yapacaklarını duyurdu.

DÖRTLÜ FİNAL İKİ SENE BOYUNCA İSTANBUL'DA

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Avrupa'nın en iyi dört takımının katılımıyla oynanacak 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu, 2-3 Mayıs tarihlerinde İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek. Turnuvada Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı dört takımı, iki yarı final, bir üçüncülük, bir de final maçı olmak üzere iki gün boyunca toplam dört müsabakada mücadele edecek.

Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul'da

Organizasyona dair detaylar ise Fenerbahçe Genel Sekreteri Orhan Demirel ve CEV Başkanı Roko Sikiric'in katılımıyla 13 Ocak Salı günü düzenlenecek basın toplantısında kamuoyu ile paylaşılacak.

FİNAL MAÇI GEÇEN SENE DE ÜLKER ARENA'DAYDI

Geçen sene de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda Türkiye'den VakıfBank ile İtalya temsilcileri Numia Vero Volley, Savino Del Bene ve A. Carraro Imoco mücadele ederken A. Carraro Imoco, Savino Del Bene'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Fatih Gültekin Fatih Gültekin:
    Fenerbahçe bir spor klubüdür. Umarım diğer kulüplerimiz de örnek alır Fenerbahçeyi. Gururumuzsun FENERBAHÇE ?? 6 1 Yanıtla
  • hakan1122 hakan1122:
    tabiki ilklerin takımı ve dünyanın en iyi spor kulübü Fenerbahçe blarılar ve tebrikler Fenerbahçe... 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
