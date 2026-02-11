Fenerbahçe, Eda Erdem ile son kez sözleşme uzatıyor - Son Dakika
Fenerbahçe, Eda Erdem ile son kez sözleşme uzatıyor

11.02.2026 23:06
Fenerbahçe Medicana, takım kaptanı Eda Erdem için imza töreni düzenleneceğini açıkladı. Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Kulübümüz tarihine adını altın harflerle yazdıran kaptanımız Eda Erdem, sarı lacivert formayla geçen eşsiz kariyerini taçlandıran son imzasını atıyor." denildi.

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli kadın voleybol takımı kaptanı Eda Erdem ile 13 Şubat Cuma günü yeni sözleşme imzalanacağını duyurdu.

''BİR EFSANENİN İMZASI: EDA ERDEM''

Sarı-lacivertli kulüpten "Bir Efsanenin İmzası: Eda Erdem" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarihine adını altın harflerle yazdıran kaptanımız Eda Erdem, sarı lacivert formayla geçen eşsiz kariyerini taçlandıran son imzasını atıyor. Bu imza bir veda değil; bu imza yıllara, emeklere, zaferlere ve bu armaya adanmış bir ömrün sonsuzluğa bırakılan izi." ifadeleri kullanıldı.

İMZA TÖRENİ 13 ŞUBAT CUMA GÜNÜ

Milli voleybolcu için imza töreninin, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve genel sekreter Orhan Demirel'in katılımıyla 13 Şubat Cuma günü saat 15.00'te Chobani Stadı'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.

