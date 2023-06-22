Fenerbahçe, Edin Dzeko transferini duyurdu - Son Dakika
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Fenerbahçe, Edin Dzeko transferini duyurdu

22.06.2023 20:40

Fenerbahçe, Boşnak futbolcu Edin Dzeko'yu transfer ettiğini resmen açıkladı. Tanıtım videosunda Dzeko'nun Türkçe şarkı söylemesi kısa sürede gündem oldu. Tecrübeli yıldız, Hande Yener'in 'Beni sev' şarkısını seslendirdi. Dzeko, taraftarlara 'Burada olduğum için çok mutluyum. Hepinizi görmek için sabırsızlanıyorum' dedi.

Fenerbahçe, Boşnak futbolcu Edin Dzeko'yu transfer ettiğini resmen açıkladı. Tanıtım videosunda Dzeko'nun Türkçe şarkı söylemesi kısa sürede gündem oldu.

"BENİ SEV" ŞARKISINI SESLENDİRDİ

Boşnak futbolcu, tanıtım videosunda Hande Yener'in "Beni sev" şarkısını seslendirdi. Dzeko'nun o anları sosyal medyada gündem oldu.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Sarılacivertliler, Edin Dzeko'yu video ile duyurdu. Videoda konuşan Dzeko taraftarlara, "Merhaba Fenerbahçe ailesi. Burada olduğum için çok mutluyum. Hepinizi görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

YILLIK 4.2 MİLYON EURO ALACAK

Fenerbahçe'ye imza atan tecrübeli yıldız, sarı-lacivertlilerden yıllık 4.2 milyon euro maaş alacak.

YORUMLAR (2)
  • Ahmet Kçk: Bu fenerbahce wan porsiye ne cabuk unuttu acaba napacak devri bitmis bir futbolcuyu adam gibi bir transfer yapsaydin bari harbiden sacma bir takim yonetimi var oraya o kadar parayla kac gariban doyar cope atana kadar bari onlara verin dizeko ile birsey yapacağını zannediyor galiba Cevap Yaz 22 11 Yayından Kaldır
  • Talip Konyali: burda olmaktan çok mutluymuş..4,2 milyon euroyu bana verseler ben de çok '' MUSMUTLU '' olurum uyanık..burdan emekli olur artık..yalan mı..Ali koç sağ olsun.. Cevap Yaz 55 11 Yayından Kaldır
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Fenerbahçe, Edin Dzeko, Spor, Son Dakika

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