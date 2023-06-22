Fenerbahçe, Edin Dzeko transferini duyurdu

Fenerbahçe, Boşnak futbolcu Edin Dzeko'yu transfer ettiğini resmen açıkladı. Tanıtım videosunda Dzeko'nun Türkçe şarkı söylemesi kısa sürede gündem oldu.
Boşnak futbolcu, tanıtım videosunda Hande Yener'in "Beni sev" şarkısını seslendirdi. Dzeko'nun o anları sosyal medyada gündem oldu.
Sarılacivertliler, Edin Dzeko'yu video ile duyurdu. Videoda konuşan Dzeko taraftarlara, "Merhaba Fenerbahçe ailesi. Burada olduğum için çok mutluyum. Hepinizi görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.
Fenerbahçe'ye imza atan tecrübeli yıldız, sarı-lacivertlilerden yıllık 4.2 milyon euro maaş alacak.
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