Fenerbahçe, Edin Dzeko transferini duyurdu

Ahmet Kçk:

Bu fenerbahce wan porsiye ne cabuk unuttu acaba napacak devri bitmis bir futbolcuyu adam gibi bir transfer yapsaydin bari harbiden sacma bir takim yonetimi var oraya o kadar parayla kac gariban doyar cope atana kadar bari onlara verin dizeko ile birsey yapacağını zannediyor galiba