Fenerbahçe'nin Dzeko transferi sonrası herkes Serdar Dursun'un 2 yıl önce yaptığı paylaşımı konuşuyor

Inter ile sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki golcü Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye resmi imzayı atmak için İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertlilerin bu transferi sonrası Serdar Dursun'un 2 yıl önce yaptığı paylaşım gündem oldu.

"EFSANE"

Fenerbahçe'nin milli futbolcu Serdar Dursun gönderisinde, Dzeko ile olan fotoğrafını "4-4-2 çift forvet" ve "Legend(Efsane)" ifadeleriyle paylaşmıştı. Bosna-Hersekli futbolcuyu oldukça seven Dursun, transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılmazsa en beğendiği santrforlardan biriyle yan yana oynama fırsatı yakalayabilecek.

SÖZLEŞME 2 YILLIK

Fenerbahçe'nin Edin Dzeko ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin, Bosna-Hersekli yıldıza senelik 4.5 milyon euro maaş vereceği iddia edildi.

Serdar Dursun'un paylaşımı: