Fenerbahçe'nin Dzeko transferi sonrası herkes Serdar Dursun'un 2 yıl önce yaptığı paylaşımı konuşuyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Dzeko transferi sonrası herkes Serdar Dursun'un 2 yıl önce yaptığı paylaşımı konuşuyor

22.06.2023 11:29

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko'yu kadrosuna katmasının ardından Serdar Dursun'un 2 yıl önce yaptığı paylaşım gündem oldu. Milli futbolcu gönderisinde, Bosna-Hersekli yıldız ile olan fotoğrafını "4-4-2 çift forvet" ve "Legend" ifadeleriyle paylaşmıştı.

Inter ile sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki golcü Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye resmi imzayı atmak için İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertlilerin bu transferi sonrası Serdar Dursun'un 2 yıl önce yaptığı paylaşım gündem oldu.

"EFSANE"

Fenerbahçe'nin milli futbolcu Serdar Dursun gönderisinde, Dzeko ile olan fotoğrafını "4-4-2 çift forvet" ve "Legend(Efsane)" ifadeleriyle paylaşmıştı. Bosna-Hersekli futbolcuyu oldukça seven Dursun, transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılmazsa en beğendiği santrforlardan biriyle yan yana oynama fırsatı yakalayabilecek.

SÖZLEŞME 2 YILLIK

Fenerbahçe'nin Edin Dzeko ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin, Bosna-Hersekli yıldıza senelik 4.5 milyon euro maaş vereceği iddia edildi.

Serdar Dursun'un paylaşımı:

Fenerbahçe'nin Dzeko bombası sonrası herkes Serdar Dursun'un 2 yıl önce yaptığı paylaşımı konuşuyor
YORUMLAR (1)
  • özgür: Adam çok iyi fakat tek endişem fenerbahçeye gelmesi :) Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Dünyaca yıldızı Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geldi Dünyaca yıldızı Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geldi

Serdar Dursun, Edin Dzeko, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Dzeko transferi sonrası herkes Serdar Dursun'un 2 yıl önce yaptığı paylaşımı konuşuyor - Son Dakika
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