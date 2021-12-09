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Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt - Son Dakika

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt

09.12.2021 19:42
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında oynanacak Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: ÜlkerHakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic (Sırbistan)Fenerbahçe: Berke Özer, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Szalai, Nazım Sangare, Zajc,...

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında oynanacak Fenerbahçe- Eintracht Frankfurt maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ülker

Hakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic (Sırbistan)

Fenerbahçe: Berke Özer, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Szalai, Nazım Sangare, Zajc, Sosa, Novak, İrfan Can Kahveci, Pelkas, Berisha

Eintracht Frankfurt: Trapp, Hasebe, N'Dicka, Tuta, Chandler, Jakic, Sow, Kostic, Kamada, Hauge, Borre

Fenerbahçe, Sırbistan, Milan, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt - Son Dakika Spor


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