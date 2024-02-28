Ankaragücü, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Spor

Ankaragücü, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maç sonrası Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin yaptığı paylaşım ise sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.

28.02.2024 09:21  Güncelleme: 09:32
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MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi konuk etti. Eryaman Stadyumu'nda oynana maçta gülen taraf, 3-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu. Bu sonuçla Ankaragücü adını yarı finale yazdırırken, Fenerbahçe kupaya veda etti.

Fenerbahçe'nin kupaya veda etmesi sonrası Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'den, sarı-lacivertli taraftarları kızdıracak bir paylaşım geldi. Icardi, maç sonrası sosyal medya hesabından gülenbir aslan fotoğrafı paylaştı.

İşte Icardi'nin o paylaşımı

Fenerbahçe elendi Mauro Icardi paylaştı!
Ankaragücü, Fenerbahçe\'yi 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi

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Son Dakika Spor Ankaragücü, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • V. A.: Fetöspora gelince 5 yerler ya da kimse çakmasın bi skorla sonucu değişmycek şekilde cincona verirler 2 13 Yanıtla
  • Faruk Aydoğan: Fenerbahçeli olarak tebrikler Ankaragücü. Lamı cimi yok takım ruhu sıfır 14 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Ankaragücü, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi - Son Dakika
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