Fenerbahçe Euroleague'de Maccabi'ye Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe Euroleague'de Maccabi'ye Yenildi

Fenerbahçe Euroleague\'de Maccabi\'ye Yenildi
24.03.2026 23:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Euroleague 33. haftasında Maccabi Tel Aviv'e 94-89 mağlup oldu.

Fenerbahçe, Euroleague'in 33. haftasında Belgrad'da karşılaştığı Maccabi Tel Aviv'e 94-89 mağlup oldu.

Salon: Aleksandar Nikolic Hall

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Luka Kardum (Hırvatistan), Alberto Baena (İspanya)

Maccabi Tel Aviv: Jaylen Hoard 11, Jimmy Clark 16, Roman Sorkin 19, Lonnie Walker IV 8, William Rayman, O'Shea Brissett 12, Tamir Blatt 10, Marcio Santos 10, Gur Gur El Lavi 3, John DiBartolomeo 5

Başantrenör: Oded Kattash

Fenerbahçe Beko: Metecan Birsen 14, Talen Horton Tucker 10, Khem Birch 2, Devon Hall 4, Bonzie Colson 7, Wade Baldwin 9, Nando de Colo 26, Mikael Jantunen 2, Onuralp Bitim 5, Chris Silva 10, Brandon Boston Jr, Armando Bacot

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 25-20 (Maccabi Tel Aviv lehine)

Devre: 57-43 (Maccabi Tel Aviv lehine)

3. Periyot: 72-66 (Maccabi Tel Aviv lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Maccabi Tel Aviv, Fenerbahçe, Maç Sonucu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Euroleague'de Maccabi'ye Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangın 30 saat sürmüştü ABD’nin dev gemisinin nerede oldu ortaya çıktı Yangın 30 saat sürmüştü! ABD'nin dev gemisinin nerede oldu ortaya çıktı
ABD’de büyük panik: Parkta bulunan cisim FBI ekiplerini alarma geçirdi ABD'de büyük panik: Parkta bulunan cisim FBI ekiplerini alarma geçirdi
Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı Hepsini tek tek vurdular Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Hepsini tek tek vurdular
Kolombiya’daki uçak kazasında ölü sayısı 34’e yükseldi Kolombiya'daki uçak kazasında ölü sayısı 34'e yükseldi
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Çatışmaları sona erdirmenin zamanı geldi AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Çatışmaları sona erdirmenin zamanı geldi
Savaşta 25. gün Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran’da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı

22:16
Avrupa’nın en yoksul ülkesi Moldova enerji kriziyle sarsılıyor
Avrupa'nın en yoksul ülkesi Moldova enerji kriziyle sarsılıyor
22:13
Türk futbolunda kritik dönem Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor
Türk futbolunda kritik dönem! Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor
21:58
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi
21:57
Liverpool’da bir devir resmen sona erdi: Salah’tan veda
Liverpool'da bir devir resmen sona erdi: Salah'tan veda
21:33
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: ABD-İsrail’in İran savaşı felaket bir hata
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: ABD-İsrail'in İran savaşı felaket bir hata
20:01
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 23:20:15. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Euroleague'de Maccabi'ye Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.