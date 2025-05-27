Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı

Kaya Türker:

Bi mantığı yok bu maçların. Lig şampiyonları veya üst sıraları elde edenler buraya gitmiyor mesela, onlar Fiba Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor baskette. Bu ise paran varsa katılabildiğin, futboldaki suudi ligleri gibi boş beleş hazırlık turvunası gibi bir şey. Kazanan da 1.8 milyon alıyor sadece :)