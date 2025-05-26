Fenerbahçe Euroleague Şampiyonu! - Son Dakika
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Fenerbahçe Euroleague Şampiyonu!

Fenerbahçe Euroleague Şampiyonu!
26.05.2025 18:48
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Fenerbahçe, Euroleague'de Monaco'yu yenerek 2. kez şampiyon oldu ve İstanbul'a döndü.

THY Euroleague'de 2. kez şampiyon olan Fenerbahçe, kupayla İstanbul'a döndü. Basketbolcular mutluluklarını mikrofonlara paylaşırken, taraftarlarla birlikte bu coşkuyu yaşadılar.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Final Four final maçında Fransız ekibi Monaco'yu 81-70'lik skorla mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-lacivertlilerin bu zaferi yurdun dört bir yanında kutlanırken, takım ve teknik heyet de bugün İstanbul'a ulaştı. Kafile özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden giriş yaparken, taraftarlar da yağmura rağmen alana geldi.

Taraftarların yanına giderek onları alkışlayan Tarık Biberovic, daha sonra duygularını mikrofonlara paylaştı. Sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür eden Tarık, "Gerçekten hepimiz çok mutluyuz ve hala Avrupa Fatihi olduğumuzun farkına varmaya çalışıyoruz. İnanılmaz bir duygu. Bu akşam güzel bir şekilde kutlayıp, yarın Bağdat Caddesi'ne gitmek. Tek düşündüğüm bunlar. Uçakta şarkılarla öyle bir mutluyduk ki inanılmaz bir duygu" ifadelerini kullandı.

"Gerçekten kupayı hak ettik"

Organizasyonda favori olmadıklarına yönelik soruya Tarık şu yanıtı verdi:

"Bunu anlamıyorum. Ben sezon başından beri söylediğim bir şey var; inanılmaz bir kadroya sahibiz. Bunu da gösterdik. Herkes kimin ne olduğunu gösterdik. Bu takıma güveniyorum ve gerçekten kupayı hak ettik."

Sarı-lacivertli taraftarlar hakkında da konuşan genç oyuncu, "Taraftarlarımız her yerde bizi destekliyorlar. Sezon boyunca hiç yanımızdan ayrılmıyorlar. Onlara sahip olduğumuz için şükrediyorum" diye konuştu.

Errick McCollum: "Bu başarıyı hep birlikte elde ettik"

Takımın ABD'li oyuncusu Errick McCollum ise, "Bu aslında bir ekip işi. Tüm takım arkadaşlarımın, teknik ekibin, sağlık ekibinin, bizi sene boyu destekleyen, oraya gelen taraftarlarımızın emekleri sonucunda oldu. Bu başarıyı hep birlikte elde ettik. Ben elimden geleni yaptım ama arkadaşlarım, koçlarım, benim en iyi şekilde katkı vermemi sağladılar. Onlara teşekkür ediyorum" dedi.

Melih Mahmutoğlu: "Tüm kupaları almak istiyoruz"

Kaptan Melih Mahmutoğlu, kupayla taraftarların bulunduğu alana giderken, karşılıklı tezahüratlar yapıldı. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mahmutoğlu, takımla gurur duyduğunu belirterek, "Bu takım bu kupayı hak ettiğini bütün sene gösterdi. Taraftarımıza, ülkemize, camiamıza bu kupa armağan olsun. Fenerbahçe her zaman buralarda; Final Four'da, şampiyonluklarda. Çalışan tüm ekiple gurur duyuyorum, gerçekten burada emek çok. Herkes bu kupayı kazanmak için çok emek verdi. Sonunda da kupaya ulaştığımız için çok mutluyuz. Önümüzde Türkiye Ligi var. Onu da kazanacağız. Tüm kupaları almak istiyoruz, çünkü bu camia bunu hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius da taraftarların yanına giderek mutluluklarına ortak oldu. Son olarak da tüm takım taraftarlarla karşılıklı tezahüratlar yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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