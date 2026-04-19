Fenerbahçe Euroleague Şampiyonu
19.04.2026 23:09
Fenerbahçe, Galatasaray'ı 68-55 yenerek Euroleague'de 3. şampiyonluğunu elde etti.

Kadınlar Euroleague finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 68-55 mağlup ederek 3. kez şampiyonluğa ulaştı.

Büyük coşku yaşadılar

Kadınlar Euroleague'de üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, maçın ardından büyük sevinç yaşadı ve kupa coşkusunu doyasıya kutladı. Sarı-lacivertliler 2025-26 sezonunda mücadele ettiği 4 kulvarda da mutlu sona ulaştı. Sezonun ilk kupası olan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 14. kez müzesine götürmeyi başaran Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı ise 15. kez kazanarak bu kupayı en çok kazanan takım unvanını elinde bulunduruyor. Fenerbahçe Opet, ligi de namağlup şampiyonlukla noktalayarak, üst üste 8. toplamda ise 20. Lig şampiyonluğunu kazandı. Kanarya,, Avrupa'da üçüncü kez Euroleague Kupası'nı kazanarak bunu başaran ilk kadın Türk takımı oldu.

Salon: Pabellon Principe Felipe

Hakemler: Sonia Teixeira, Petar Pesic, Juozas Barkauskas

Galatasaray: Awak Kuier 10, Elizabeth Williams 15, Marine Johannes 12, Kamiah Smalls 8, Derin Erdoğan

5, Elif Bayram 2, Gökşen Fıtık 3

Başantrenör: Fırat Okul

Fenerbahçe: Julie Allemand 13, Emma Meesseman 20, Gabby Williams 4, Breanna Stewart 9, Sevgi Uzun 2, Iliana Rupert 16, Olcay Çakır Turgut 4

Başantrenör: Miguel Mendez

1. Periyot: 16-17

Devre: 32-37

3. Periyot: 45-51 - İSTANBUL

Bursa’da akıntıya kapılarak devrilen traktördeki 10 işçi vinçle kurtarıldı Bursa'da akıntıya kapılarak devrilen traktördeki 10 işçi vinçle kurtarıldı
İstanbul’un göbeğinde kan donduran olay Metruk binada ölü bulundu İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Metruk binada ölü bulundu
Chelsea-Manchester United maçında tek gol 21 şut çektikleri mücadeleyi kaybettiler Chelsea-Manchester United maçında tek gol! 21 şut çektikleri mücadeleyi kaybettiler
Eski vali ile yüzleşen Gülistan’ın annesinin sözleri yürek dağladı Eski vali ile yüzleşen Gülistan'ın annesinin sözleri yürek dağladı
İstanbul’da Panama bandıralı gemide 106 kilogram kokain ele geçirildi İstanbul'da Panama bandıralı gemide 106 kilogram kokain ele geçirildi
Turnuvada facia İki at çarpıştı, sporcu yaşam mücadelesi veriyor Turnuvada facia! İki at çarpıştı, sporcu yaşam mücadelesi veriyor

22:41
İngiltere’den Hürmüz Boğazı için kritik uyarı: Risk seviyesi en üst seviyeye çıkarıldı
İngiltere’den Hürmüz Boğazı için kritik uyarı: Risk seviyesi en üst seviyeye çıkarıldı
22:41
ABD donanması, Hürmüz Boğazı’nda deniz ablukasını geçmeye çalışan İran gemisini vurdu
ABD donanması, Hürmüz Boğazı'nda deniz ablukasını geçmeye çalışan İran gemisini vurdu
22:33
Netanyahu Milei’yi İsrail’in en büyük dostu ilan etti
Netanyahu Milei'yi İsrail'in en büyük dostu ilan etti
19:15
5 yıllık savaşı sona erdirebilecek gelişme Resmen Türkiye’ye başvurdular
5 yıllık savaşı sona erdirebilecek gelişme! Resmen Türkiye'ye başvurdular
18:25
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
