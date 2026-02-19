Fenerbahçe Evinde Nottingham'a 3-0 Yenildi - Son Dakika
Fenerbahçe Evinde Nottingham'a 3-0 Yenildi

19.02.2026 22:57
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu.

Stat: Chobani

Hakemler: Sandro Scharer, Stephane de Almeida, Jonas Erni (İsviçre)

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar (Dk. 26 Çağlar Söyüncü), Oosterwolde, Mert Müldür (Dk. 46 Levent Mercan), Guendouzi, Kante (Dk. 76 Fred), Asensio, Talisca (Dk. 61 İsmail Yüksek), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Nene), Cherif

Nottingham Forest: Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Anderson (Dk. 67 Dominguez), Sangare, Hudson-Odoi (Dk. 83 McAtee), Gibbs-White (Dk. 67 Yates), Hutchinson (Dk. 61 Ndoye), Igor Jesus (Dk. 61 Lucca)

Goller: Dk. 21 Murillo, Dk. 43 Igor Jesus, Dk. 50 Gibbs-White (Nottingham Forest)

Sarı kartlar: Dk. 9 Skriniar, Dk. 41 Domenico Tedesco (Teknik direktör), Dk. 69 Oosterwolde, Dk. 78 Çağlar Söyüncü, Dk. 90+1 Fred (Fenerbahçe)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest'a sahasında 3-0 yenildi.

46. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Çağlar Söyüncü'nün savunma arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Cherif, sağdan ceza sahasına girip sert vurdu, kaleci Ortega topu kornere çeldi.

50. dakikada soldan ceza sahasına giren Hudson-Odoi, penaltı noktası üzerindeki Gibbs-White'a pasını çıkardı. Bu futbolcunun sert şutunda Ederson topu iki hamlede kontrol etti.

50. dakikada Nottingham Forest farkı 3'e çıkardı. Orta sahadan savunmanın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Igor Jesus ceza sahasına girer girmez, kendisiyle birlikte ceza alanına giren Gibbs-White'a pasını verdi. Bu futbolcunun kayarak vuruşunda meşin yuvarlak, Ederson'un bacaklarının arasından filelere gitti: 0-3.

69. dakikada Kante'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Semedo, penaltı noktası üzerindeki Asensio'ya ortaladı. Bu futbolcunun topukla yaptığı vuruşta kaleci Ortega topu kontrol etti.

70. dakikada sağdan kazanılan korner atışını Ndoye kullandı. Bu futbolcunun ortasında Ederson'un sektirdiği topu önünde bulan Hudson-Odoi sert vurdu, Ederson parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

84. dakikada Fenerbahçe savunmasının hatasında meşin yuvarlak Dominguez'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından düzeltip yaptığı vuruşta top az farkla üstten dışarı çıktı.

90 artı 2. dakikada Williams'ın ceza sahası dışından sert şutunu, Ederson son anda direk dibinden kornere çeldi.

Nottingham Forest, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA

Nottingham Forest, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Fenerbahçe Evinde Nottingham'a 3-0 Yenildi
