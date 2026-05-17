Fenerbahçe - Eyüpspor: 3-3 Beraberlik

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında sahasında ağırladığı ikas Eyüpspor ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonucun ardından puanını 74 yapan Fenerbahçe, ligi ikinci sırada tamamladı. Eyüpspor ise 33 puana ulaşarak kümede kalmayı başardı.

Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında ikas Eyüpspor'u konuk etti. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çaldı. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Samet Çiçek üstlendi.

Ev sahibi Fenerbahçe mücadeleye "Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, Brown, İsmail Yüksek, Kante, Oğuz Aydın, Fred, Musaba, Kerem Aktürkoğlu" ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Konuk Eyüpspor ise "Jankat Yılmaz, Calegari, Bedirhan Özyurt, Claro, Umut Meraş, Taşkın İlter, Radu, Legowski, Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş, Umut Bozok" ilk 11'iyle sahaya çıktı.

4'üncü dakikada sağ çaprazdaki Metehan Altunbaş'ın ceza sahası çizgisi üzerinden şutunda top üstten auta çıktı. 10'uncu dakikada İsmail Yüksek'in ceza sahasına girdikten hemen sonra sağ ayağıyla çektiği şutta top kaleci Jankat Yılmaz'da kaldı. 17'nci dakikada Eyüpspor öne geçti. Umut Bozok'un pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Legowski'nin sağ ayakla uzak köşeye şutunda top ağlara gitti: 0-1. 31'inci dakikada Brown'ın ceza sahası içi sol çaprazdan sağ ayakla şutunda topu kaleci Jankat Yılmaz kontrol etti. 35'inci dakikada Kerem Aktürkoğlu çalımlarla ceza sahasına girdi. Kerem'in sağ ayakla şutunda top kaleci Jankat Yılmaz'da kaldı. 36'ncı dakikada Eyüpspor farkı 2'ye çıkardı. Bedirhan Özyurt'un pasında topu iyi takip eden Metehan Altunbaş, Mert Müldür'den sıyrılarak ceza sahasına girdi. Metehan'ın ceza sahası içinde sol ayakla yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 0-2. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

62'nci dakikada Fred'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Brown kafayla dokundu. Bu pozisyonda top yan ağlarda kaldı. 68'inci dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Sol taraftaki Levent Mercan'ın ceza sahasına çevirdiği topa İsmail Yüksek istediği gibi vuramadı. İsmail Yüksek'ten seken topla buluşan Fred'in kale önünden sol ayakla şutunda top ağlara gitti: 1-2. Fenerbahçe, 79'uncu dakikada beraberliği sağladı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Oğuz Aydın pasını sağındaki Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Kerem Aktürkoğlu'nun sağ ayakla kontrol ettikten sonra sol ayağıyla şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2. 81'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Semedo'nun ceza sahasına çevirdiği topa Kerem Aktürkoğlu, sağ ayakla gelişine vurdu ve top filelere gitti: 3-2. 87'nci dakikada Eyüpspor eşitliği yakaladı. Ceza sahası yayının içindeki Umut Bozok'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazda buluşan Rotariu pasını ceza sahası dışındaki Talha Ülvan'a çevirdi. Talha Ülvan'ın ceza sahası dışından şutunda Oosterwolde'ye çarpan top filelere gitti: 3-3. Mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.