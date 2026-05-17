Fenerbahçe, Eyüpspor ile 3-3 Berabere Kaldı

17.05.2026 22:39
Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında 2-0 geriden gelerek 3-3 berabere kalırken, sezonu 74 puanla tamamladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in son haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor ile 3-3 berabere kaldı.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, 17. dakikada Mateusz Legowski'nin golüyle yenik duruma düştü. Golün ardından baskı kuramayan sarı-lacivertliler, 36. dakikada Metehan Altunbaş'ın golüyle şok yaşadı. İlk yarının kalan bölümünde de performansını artıramayan Fenerbahçe, soyunma odasına 2-0 yenik girdi.

İkinci yarıya daha etkili başlayan Fenerbahçe, 68. dakikada Fred Rodrigues ile farkı 1'e indirdi. Golün ardından baskısını artıran sarı-lacivertliler, 79 ve 82. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-2 öne geçti. Maçın 87. dakikasında Talha Ülvan'ın şutunda Jayden Oosterwolde'ye çarpan topu filelerinde gören Fenerbahçe, sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, sezonu 21 galibiyet 11 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak 74 puanla tamamladı.

Kerem duble yaptı

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, ikas Eyüpspor karşısında etkili bir performans ortaya koyu.

ikas Eyüpspor maçı öncesinde ligde 6 golü bulunan Kerem, bu sezon sadece ligde Gençlerbirliği karşısında duble yapmayı başarmıştı.

Karşılaşmada Eyüpspor filelerine 2 gol bırakan Kerem, sezonu ligde 8 golle tamamlarken, toplamda 15 gole ulaştı.

Ligde Kadıköy'de namağlup

Fenerbahçe, bu sezon ligde evinde mağlubiyet yaşamadı.

ikas Eyüpspor müsabakasına kadar seyircisi önünde bu sezon 11 galibiyet ve 5 beraberlikle oynayan sarı-lacivertliler, sezonu evinde 17 maçta 11 galibiyet ve 6 beraberlikle tamamladı.

Çağlar ve Yiğit Efe, devam edemedi

Fenerbahçe'nin karşılaşmaya çıktığı stoper tandemi, oyuna devam edemedi.

Sarı-lacivertlilerin savunmadaki ikilisi Çağlar Söyüncü ile Yiğit Efe Demir, sakatlıkları nedeniyle devre arasında oyundan alındı.

Defans dörtlüsü değiştirildi

Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, maça başladığı savunma hattının tamamını oyundan çıkardı.

Sarı-lacivertliler, karşılaşmaya, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir ve Archie Brown savunma hattıyla çıkarken, ilk yarı ikas Eyüpspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Devre arasında sakatlık gerekçesiyle stoper ikilisini oyundan alan Göle, 63. dakikada da beklerini kulübeye çekti.

Fred geç açıldı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred Rodrigues, son 2 haftada 3 gol kaydetti.

Sezon boyunca ilk 11'de fazla fırsat bulamayan tecrübeli oyuncu, 32 hafta suskun kalırken, ilk 11'de başladığı son 3 maçta performansıyla göz doldurdu.

RAMS Başakşehir karşısında 2 golün pasını veren Fred, geçen hafta Konyaspor filelerine 2 gol bırakmıştı.

33 yaşındaki oyuncu, Eyüpspor karşısında da takımının tek golünü kaydetmeyi başardı.

Fred, ilk 11'de sahaya çıktığı son 3 maçta 3 gol atarken, 2 de gol pası verdi.

Taraftardan takıma tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli futbolculara tepki gösterdi.

Müsabakanın ilk yarısında ikas Eyüpspor'un 2-0 öne geçmesinin ardından taraftarlar, oyuncular aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Kaynak: AA

