Fenerbahçe Eyüpspor Maçı İçin Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in son haftasında sahsında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde ısınma hareketleri, çabukluk ve koordinasyon programlarıyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL