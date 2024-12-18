Fenerbahçe Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

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FENERBAHÇE, Süper Lig'in 17'nci haftasında deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Eyüpspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.