Fenerbahçe, Eyüpspor'u 2-1 Yendi

Stat: Ülker
Hakemler: Ozan Ergün, Bersan Duran, Samet Çiçek
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Skriniar, Djiku, Kostic, Fred, Szymanski (Dk. 79 Levent Mercan), Oğuz Aydın (Dk. 70 Osayi-Samuel), Talisca (Dk. 88 Yusuf Akçiçek), Tadic (Dk. 88 Burak Kapacak), En-Nesyri (Dk. 70 Dzeko)
ikas Eyüpspor: Berke Özer, Tayfur Bingöl, Robin Yalçın (Dk. 63 Vezo), Claro, Umut Meraş, Stepanenko, Ampem, Yalçın Kayan (Dk. 87 Hamza Akman), Emre Mor (Dk. 63 Emre Akbaba), Umut Bozok, Thiam (Dk. 73 Caner Erkin)
Goller: Dk. 32 En-Nesyri, Dk. 84 Dzeko (Fenerbahçe), Dk. 90+4 Umut Meraş (ikas Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Emre Mor, Dk. 54 Arda Turan (Teknik direktör) (ikas Eyüpspor), Dk. 52 Fred, Dk. 90+7 Kostic (Fenerbahçe)
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 2-1 yendi.
48. dakikada Eyüpspor gole yaklaştı. Sağ kanatta Emre Mor, Djiku'dan kaptığı topu bekletmeden ceza sahası içindeki Thiam'a çıkardı. Oyuncunun, altıpasın bir adım gerisinden dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
60. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında En-Nesyri ile duvar pası yapan Talisca'nın ceza yayından yaptığı vuruşta top savunmadan döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası içinden Oğuz Aydın'ın şutunda, kaleci Berke Özer uzanarak meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını önledi.
84. dakikada Fenerbahçe, farkı ikiye çıkardı. Sarı-lacivertlilerin hızlı çıktığı atakta Tadic'in pasıyla rakip kaleye ilerleyen Dzeko, ilk pozisyonda topa takılsa da devamında rakibini geçtikten sonra ceza sahası sol çaprazından yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Berke Özer'in üzerinden ağlara gönderdi: 2-0.
90+4. dakikada Eyüpspor farkı bire indirdi. Sağ kanattan Caner Erkin'in ceza sahası içine yaptığı ortaya Emre Akbaba ile Skriniar yükseldi. Skriniar'a çarpan topu Livakovic ayaklarıyla uzaklaştırmak isterken arka direkte Umut Meraş, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.
Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
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