Fenerbahçe, Eyüpspor\'u Ağırlıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında Eyüpspor'u evinde konuk edecek. Maç yarın saat 20.00'de.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de evinde Eyüpspor ile karşılaşacak. Sezonu 2. sırada kapatacak olan sarı-lacivertliler, geride kalan 33 maçta 21 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 73 puan topladı. Eflatun-sarılılar ise 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 mağlubiyetle 32 puanla averajla 13. sırada yer alıyor.

Ligde 4. randevu

Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig tarihinde 4. kez kozlarını paylaşacak. Kanarya, Süper Lig'de 2. sezonunu yaşayan eflatun-sarılılara karşı 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe, 3-0'lık skorla galibiyete ulaştı.

İç sahada kaybetmedi

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon evinde 16 maça çıktı. Fenerbahçe, 11 maçta galibiyet elde ederken, 5 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Kadıköy'deki maçların tamamında rakip filelere gol atmayı başarırken, bu süreçte 37 kez gol sevinci yaşadı. Kanarya, iç sahada kalesinde ise 16 gol gördü.

Ederson cezalı, 3 futbolcu sakat

Galatasaray ile oynanan derbide kırmızı kart gören Ederson, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan aldığı men cezası nedeniyle kadroda olmayacak. Kasığında fıtık tespit edilen Dorgeles Nene ile hafif sakatlığı bulunan Milan Skriniar ve Talisca son lig maçında forma giyemeyecek.

Eyüpspor'un küme düşme ihtimali var

Ligde son 4 maçta 10 puan toplayarak küme düşme hattından çıkan Eyüpspor'un ligde kalma durumu aynı saatte oynanacak maçların sonuçlarına bağlı olacak. Ligde 16. sırada bulunan 29 puanlı Antalyaspor, sahasında Kocaelispor ile oynayacak, kırmızı-beyazlıların mücadeleden galip ayrılması halinde 31 puanlı Gençlerbirliği, 32'şer puanlı Kasımpaşa ve Eyüpspor'un maçlarındaki skorlara göre sıralama netlik kazanacak. Antalyaspor'un, bu 3 takıma karşı da ikili averajda üstünlüğü bulunuyor. Son hafta maçlarında alınacak skorlara göre ikili, üçlü veya dörtlü averaj durumu da hesaba katılabilir. Eyüpspor, rakiplerine karşı ikili averajda Gençlerbirliği ile eşit, Kasımpaşa'ya karşı üstünlüğü bulunuyor.

Mehmet Türkmen düdük çalacak

Fenerbahçe ile Eyüpspor arasında oynanacak müsabakada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Samet Çiçek yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak. - İSTANBUL

