Fenerbahçe, Faruk Ilgaz'ı vefatının 10. yılında anıyor - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Faruk Ilgaz'ı vefatının 10. yılında anıyor

Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlarından Faruk Ilgaz'ın vefatının 10. yılı sebebiyle anma mesajı yayımladı. Mesajda, Ilgaz'ın başkanlığı döneminde elde edilen büyük başarılar da vurgulandı.

16.07.2024 11:39
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Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlarından Faruk Ilgaz'ın vefatının 10. yılı sebebiyle anma mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"1966-1974, 1976-1980 ve 1983-1984 yılları arasında kulübümüzde başkanlık yapmış ve görev süresi boyunca önemli başarılara imza atmış efsane başkanlarımızdan Faruk Ilgaz'ı vefatının 10. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. Faruk Ilgaz'ın başkanlığı döneminde, 1967-1968 sezonunda Fenerbahçe 5 kupa birden kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Fenerbahçe o sezon Türkiye Ligi şampiyonluğu, Türkiye Kupası, Spor Toto Kupası, Balkan Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmıştı."

Kaynak: AA

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