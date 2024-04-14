Fenerbahçe, Fatih Karagümrük\'ü mağlup ederek 7. galibiyetini aldı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup ederek ligde üst üste 7. galibiyetini elde etti.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, 32. haftada Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile oynadı ve sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 85'e çıkartan Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 30 puanda kalan Karagümrük ise 18. sırada kaldı.
Sezonun ilk 10 haftasında 10 galibiyet alarak tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atan sarı-lacivertliler, bu sezonki en uzun ikinci galibiyet serisine ulaştı. Kanarya, ligin 25. haftasında iç sahada Alanyaspor ile berabere kaldıktan sonra oynadığı 7 maçta da galibiyet aldı. Deplasmanda Çaykur Rizespor, Hatayspor, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'ü yenen Fenerbahçe sahasında da Kasımpaşa, Pendikspor ve Adana Demirspor'u mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu 7 maçlık süreçte rakip fileleri 20 kez havalandırdı. - İSTANBUL
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Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague finalinde Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Takım, sezon başında da FIBA Süper Kupa'yı kazanmıştı. Final Four'un MVP'si Kayla McBride seçildi. Fenerbahçe Alagöz, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde ÇBK Mersin karşısında 2-0 önde bulunuyor.
Beyköy Belediyespor'un süper amatör lig şampiyonluğunu kutlamak için kente gelen Ali Kınık, Beyköylüler ile buluştu. Beyköy Belediyespor Düzce Süper Amatör Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Belediye başkanı seçilen Fatih Ocak, takımın şampiyonluğunu kutlamak için ünlü türkücü Ali Kınık'ı şehre getirdi. Önce kemençe ile horon oynayan Beyköylüler daha sonra Ali Kınık'ın türkülerine eşlik etti. Özellikle 'Turan ordusu', 'Yalnız Değilsin' ve 'Kurtlar Sofrası' türküleri Beyköylülerden tam not aldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amedspor, deplasmanda Kastamonuspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. Galibiyet sonrası Diyarbakır'da yüzlerce taraftar, meşaleler yakıp halay çekerek kutlama yaptı.
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