Fenerbahçe, Feyenoord'a 1-0 Yenik

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
19. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Fred'i çalımlayarak içeri giren Timber'in şutunda top ağlara gitti. 1-0
30. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Moussa'nın şutunda top farklı şekilde auta çıktı.
41. dakikada kaleci Wellenreuther ile karşı karşıya kalan Brown'un şutunda Wellenreuther gole izin vermedi.
Stat: de Kuip
Hakemler: Glenn Nyberg, Mahbod Beigi, Andreas Söderkvist
Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Steijn, Hwang, Timber, Moussa, Sauer, Ueda
Yedekler: Justin Bijlow, Liam Bossin, Calvin Stengs, Givairo Read, Targhalline, Luciano Valente, Kraaijeveld, Borges, Tengstedt, Diarra, Slory, Jan Plug
Teknik Direktör: Robin van Persie
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, En-Nesyri
Yedekler: Tarık Çetin, Livakovic, Çağlar, Djiku, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Semedo, Yusuf Akçiçek, Bartuğ Elmaz, Jhon Duran, Cenk Tosun
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Gol: Timber (dk. 19) (Feyenoord) - İSTANBUL
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