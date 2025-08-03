Fenerbahçe, Feyenoord Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe Futbol Takımı, Hollanda temsilcisi Feyenoord ile 6 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda yapılan core çalışmasıyla başlayan idman, sahada ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam etti. Pas çalışmasıyla süren antrenman, taktiksel çalışmaların ardından dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.???????