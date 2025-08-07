Fenerbahçe Feyenoord Maçına Hazırlanıyor

FENERBAHÇE, sahasında oynayacağı Feyenoord ile UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda dün akşam Feyenoord ile oynanan maçta ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptılar. Antrenmanın ilerleyen bölümünde 5'e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, idmanı dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla tamamladı.