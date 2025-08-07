Fenerbahçe Feyenoord Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda temsilcisi Feyenoord ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

"Devler Ligi" yolunda Feyenoord ile ilk maçına dün çıkan ve 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, İstanbul'a döner dönmez ayağının tozuyla ilk antrenmanını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi. Dün akşam Feyenoord ile oynanan maça ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas ve 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

Fenerbahçe, 12 Ağustos Salı günü Chobani Stadyumu'nda Feyenoord'u ağırlayarak play-off turuna yükselmek için mücadele edecek.