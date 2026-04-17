Fenerbahçe Finale Yükseldi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı finalinde İspanya'nın Spar Girona takımını 76-59 yenerek finale yükselen Fenerbahçe Opet'te başantrenör Miguel Mendez ile oyunculardan Sevgi Uzun, finalde kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Mendez ve Sevgi Uzun, İspanya'nın Zaragoza kentindeki Prens Felipe Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımıyla gurur duyduğunu ifade eden Mendez, "Savunmada ve hücumda istediğimizi yaparak kazandık. Takım halinde organizeydik. Sezon içinde ilk beş oyuncumu çok fazla değiştirdim. Bu sefer tercihimi Stewart ile başlamak yönünde yaptım ancak kenardan giren oyuncular da maçta bize oldukça yardımcı oldu." dedi.

Fenerbahçe olarak her zaman kupalar kazanmayı hedeflediklerini vurgulayan İspanyol çalıştırıcı, "Biz Fenerbahçe'yiz. Güzel sezon geçirdik. Başardıklarımızdan dolayı çok mutluyum. Avrupa Ligi'nde de şampiyonluğa ulaşıp kulübe bir kupa daha armağan etmek istiyoruz. Diğer yarı final maçı için takımlara başarılar diliyorum. Hangi takım çıkarsa çıksın çok iyi bir final olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sevgi Uzun, geçen sene Dörtlü Final'de aldıkları mağlubiyetin kendileri için ders olduğunu hatırlatarak "Bu maçın zorlu olacağını biliyorduk. Oyunumuzdan dolayı takımımla gurur duyuyorum. Fenerbahçe'ye geldiğinizde her zaman amacınızın kazanmak olduğunu bilmelisiniz. Bütün sezon boyunca hedefimize odaklıydık. Kupayı kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Çok iyi bir iş çıkardık ama önümüzde 40 dakika daha var. Neler olacağını göreceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada ise Sevgi, kazandıkları için çok mutlu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Aslında çok da heyecanlıydık, istediğimiz gibi başlayamadık ama ortaya koyduğumuz mücadele maçın devamında çok güzeldi. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum ama hep dediğimiz gibi hiçbir şey bitmedi. Bir gün arayla final maçımız var. O yüzden bu kısa süreyi en iyi şekilde geçirip finale hazırlanmak istiyoruz. Derbi olursa Türk basketbolu ve Avrupa için çok değerli olur. Böylesine kulüplerin Avrupa'da derbiyi finale taşıması çok değerli. Zaragoza da ev sahibi. Maçı izleyenler fark etmiştir ki inanılmaz bir atmosfer oluyor. Baskıları oyuna da, hakeme de çok fazla oluyor. Kim kazanırsa kazansın bizim için çok zorlu bir final olacak. Finalde Türk derbisi olması bizim adımıza çok keyifli olur."

Spar Girona cephesi

Spar Girona'da başantrenör Roberto Iniguez, Fenerbahçe'yi tebrik ederek "Sonuna kadar gitmek için buradayız. Başardıklarımızla gurur duyuyorum. Pazar günü sezonu galibiyetle bitirmek için çabalayacağız. Bunu hak ediyoruz. Fakat bize oynamamız için izin vermeliler. Bu kulüp, ben, oyuncularım... Hepimiz neden böyle kararlar veriliyor diye sorguluyoruz. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, en iyisini hak ediyorlar. Fakat benim için bu hayatta en önemli şey dürüstlüktür. Oynamamız için bize izin vermeliler." değerlendirmesinde bulundu.

Oyunculardan Chloe Bibby ise Fenerbahçe'nin iyi bir oyun ortaya koyduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Fenerbahçe çok iyi takım. Topu çok fazla kaybettik, en büyük hatamız buydu. Hücumda hatalar yaptık. Takımımla gurur duyuyorum. Pazar günü üçüncülük maçımız var. Buna odaklanacağız. Taraftarlar bu takımla gurur duyuyor, bize inançları yüksek. Bu takımda yer almak gurur verici, son 2 sezonda başardıklarımız çok önemliydi. Bugün aldığımız sonuç hayal kırıklığıydı. Sezon içinde iyi ve kötü zamanlarınız, sakatlıklar oluyor. Bu yenilgiyi atlatıp üçüncülük maçı için daha hazırlıklı olacağız."