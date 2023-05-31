Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katılan taraftardan olay söz - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katılan taraftardan olay söz

31.05.2023 11:12

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Fenerbahçeli bir taraftar, üzerinde sarı-lacivertli formayla Galatasaray bayrağı salladı. Şampiyonluk konvoyuna katılan taraftar, "Üzerimdeki forma 2013 yılından kalma" diye isyan ederken arabadaki arkadaşı ise "10 yıldır şampiyon olamıyor, acısını çıkartıyor." dedi.

Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 9 yıla çıktı. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlamasında sokağa dökülen bir Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"10 YILDIR ŞAMPİYON OLAMIYOR, ACISINI ÇIKARTIYOR"

Arabayla konvoya katılan Fenerbahçe taraftarı, üzerinde sarı-lacivertli formayla Galatasaray bayrağı salladı. Fenerbahçeli taraftar, "Üzerimdeki forma 2013 yılından kalma" diyerek isyan etti. Arabadaki arkadaşı ise, "10 yıldır şampiyon olamıyor, acısını çıkartıyor." dedi.

ŞAMPİYONLUK HASRETİ 9 YILA ÇIKTI

Süper Lig'de Galatasaray'ın 23. şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin de şampiyonluk hasreti 9 yıla çıktı. Sarı-lacivertliler son olarak 2012-2013 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde şampiyonluk ipini göğüslemişti.

YORUMLAR
500
Şampiyon Galatasaray'dan TFF'ye kupa başvurusu! Yıkımı yaşayan Fenerbahçelilerin canı daha da sıkılacak Şampiyon Galatasaray'dan TFF'ye kupa başvurusu! Yıkımı yaşayan Fenerbahçelilerin canı daha da sıkılacak

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katılan taraftardan olay söz - Son Dakika


Son Dakika
11:12 Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katılan taraftardan olay cümle
11:06 Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katılan taraftardan olay söz
11:08 Ünlü isimler Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı! Fenerli Afra Saraçoğlu'nun paylaşımı güldürdü
11:02 Ünlü isimler Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı! Fenerli Afra Saraçoğlu'nun paylaşımı güldürdü
10:46 Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Alişan'dan Ali Koç'a yaylım ateşi! Aziz Yıldırım'dan özür diledi
10:46 Yola atlayan başıboş köpek, motosiklet sürücüsünün ölümüne neden oldu
10:40 Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Alişan'dan Ali Koç'a yaylım ateşi! Aziz Yıldırım'dan özür diledi
10:40 Yola atlayan başıboş köpek, motosiklet sürücüsünün ölümüne neden oldu
10:29 Kuzey Kore'nin başarısız uydu fırlatışı Güney Kore'yi karıştırdı! Vatandaşlara yanlışlıkla acil durum mesajı gönderildi
10:28 Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu uyarısı: Benim yaptığım hatayı yapmaması lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2023 11:17:32. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katılan taraftardan olay söz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement