Fenerbahçe, Fred ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, 33 yaşındaki Fred'in sözleşmesini feshederek Atletico Mineiro'ya transferini bekliyor.
Fenerbahçe, orta sahada görev yapan Brezilyalı futbolcu Fred ile yollarını ayırdı.
Sarı-lacivertli kulüp, 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdi.
Deneyimli oyuncunun, Brezilya'nın köklü ekiplerinden Atletico Mineiro'ya transfer olması bekleniyor.
Sarı-lacivertli formayı 3 sezon giyen Fred, göre aldığı 129 resmi maçta 12 gol kaydetti.
Kaynak: AA
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