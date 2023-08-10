Fenerbahçe Fred transferinde Galatasaray'ı geride bıraktı - Son Dakika
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Fenerbahçe Fred transferinde Galatasaray'ı geride bıraktı

10.08.2023 18:21

Fenerbahçe, Manchester United'da forma giyen Fred ile anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon 56 maçta 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak için kıyasıya savaş verdiği Fred transferinde mutlu sona ulaşan ekip sarı-lacivertliler oldu.

GALATASARAY'DA DEVREDEYDİ

Manchester United'da forma giyen yıldız futbolcu Fred transferinde Galatasaray'la kapışan Fenerbahçe 30 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya vardı.

FENERBAHÇE ANLAŞTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Fred ile anlaştı. Manchester United ile bonservis pazarlığı yapılıyor.

56 MAÇA ÇIKTI

Fred geçen sezon Manchester United formasıyla 56 maça çıktı. 30 yaşındaki orta saha bu karşılaşmalarda, 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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