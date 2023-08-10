Fenerbahçe Fred transferinde Galatasaray'ı geride bıraktı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak için kıyasıya savaş verdiği Fred transferinde mutlu sona ulaşan ekip sarı-lacivertliler oldu.

GALATASARAY'DA DEVREDEYDİ

Manchester United'da forma giyen yıldız futbolcu Fred transferinde Galatasaray'la kapışan Fenerbahçe 30 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya vardı.

FENERBAHÇE ANLAŞTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Fred ile anlaştı. Manchester United ile bonservis pazarlığı yapılıyor.

56 MAÇA ÇIKTI

Fred geçen sezon Manchester United formasıyla 56 maça çıktı. 30 yaşındaki orta saha bu karşılaşmalarda, 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.