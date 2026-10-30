Fenerbahçe Futbol A Takımı'nda Dirk Kuyt milli maç arasına kadar teknik sorumlu oldu

Fenerbahçe Futbol A Takımı'nda Dirk Kuyt milli maç arasına kadar teknik sorumlu olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar Futbol A Takımı'nın teknik sorumluluğunun Dirk Kuyt tarafından yürütülmesine karar verildiğini açıkladı. Kulüp, bu dönemde takımın teknik sorumluluğunu Kuyt'un üstleneceğini duyurdu.
Fenerbahçe: "Milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar Futbol A Takımımızın teknik sorumluluğunun Dirk Kuyt tarafından yürütülmesine karar verilmiştir."
Kaynak: İHA
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