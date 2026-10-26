Fenerbahçe, Galatasaray\'a 2-1 yenilerek bu sezon 2. derbiden de puansız ayrıldı

Fenerbahçe, Galatasaray'a 2-1 yenilerek bu sezon 2. derbiden de puansız ayrıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 2-1 yenilerek ligde ikinci kez kaybetti. Sarı-lacivertliler, bu sezon Beşiktaş ve Galatasaray karşısında oynadığı iki derbiden de puan alamadı.
Derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, ligdeki 2. mağlubiyetini yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, 29 ve 44. dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle 2-0 geriye düşerken, 62. dakikada bulduğu gol skoru belirledi. Kalan dakikalarda başka gol bulamayan Fenerbahçe, derbiden mağlubiyetle ayrıldı.
İsmail Kartal'ın öğrencileri bu sezon ilk derbisine 4. haftada Kadıköy'de Beşiktaş karşısında çıkan Fenerbahçe, rakibine 2-1 mağlup oldu. Bugün de Galatasaray'a 2-1 yenildi ve oynadığı 2 derbiden de puansız ayrıldı.
Kaynak: İHA
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