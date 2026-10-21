Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanı öncesi Can Bartu Tesisleri'nde idmana çıktı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanı öncesi Can Bartu Tesisleri'nde idmana çıktı

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray'la oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde başladı. Pas ve dar alanda çift kale çalışmaları yapılırken, Slavia Prag maçında ilk 11'de başlayıp 60 dakikayı aşan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Slavia Prag maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakikadan fazla süre alan oyuncular ise günü yenilenme çalışmalarıyla geçirdi.

Kaynak: AA
Can Bartu TesisleriSlavia PragGalatasarayFenerbahçeSporSon Dakika

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