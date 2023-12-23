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Fenerbahçe-Galatasaray Derbilerinde İlk Golü Atan Taraf Yenilmiyor - Son Dakika
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Fenerbahçe-Galatasaray Derbilerinde İlk Golü Atan Taraf Yenilmiyor

Son 60 lig maçında ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu. Galatasaray 14 maçta galip gelirken, Fenerbahçe ise 24 maçı kazandı. İki takım arasındaki son 60 lig maçının 8'i beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe-Galatasaray Derbilerinde İlk Golü Atan Taraf Yenilmiyor
23.12.2023 - 11:35,  Güncelleme: 11:40
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.

Rekabette 29 yılı kapsayan son 60 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu.

Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 14 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 24 karşılaşmayı kazandı.

İki takım arasında yapılan son 60 lig maçının 8'i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu.

Bu dönemdeki 4 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.

İki takım arasında 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı. Fenerbahçe, söz konusu dönemde öne geçmesine rağmen ilk kez derbi mağlubiyeti yaşadı.

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde yapılan son 60 lig mücadelesinin 9'u ise golsüz eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe öne geçerse puan vermiyor

Fenerbahçe, bu sezon Trendyol Süper Lig'de öne geçtiği tüm müsabakaları galibiyetle tamamladı.

Ligde şu ana dek 16 müsabakaya çıkan ve bunların 14'ünden galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, ilk golü bulduğu tüm müsabakaları kazandı.

Fenerbahçe, yenik duruma düştüğü maçlardan Antalyaspor ve Karagümrük müsabakalarını galibiyetle tamamlarken, Trabzonspor'a ise mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler, tek beraberliğini ise gol atamadığı Adana Demirspor maçında yaşadı.

Galatasaray'dan da benzer performans

Galatasaray, Trendyol Süper Ligde bu sezon ilk golü bulduğu maçların tamamından galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligde rakip fileleri havalandırdığı 14 müsabakanın tamamını kazanmayı bildi.

Kalesinde ilk golü gördüğü MKE Ankaragücü maçını çevirmeyi bilen sarı-kırmızılılar, mağlup duruma düştüğü maçlar içinde sadece Hatayspor'a yenildi.

Kaynak: AA
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