Gözler üzerindeydi! Ali Koç, derbi için kararını verdi - Son Dakika
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Gözler üzerindeydi! Ali Koç, derbi için kararını verdi

Gözler üzerindeydi! Ali Koç, derbi için kararını verdi

04.06.2023 14:26

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sezonun son derbisi olan Galatasaray-Fenerbahçe maçına gitmeme kararı aldı.

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, bu akşam saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.

SEZONUN SON DERBİSİ

Ligin son haftasında Gaziantep FK ile oynaması planlanan ancak Antep ekibinin, deprem felaketinden dolayı ligden çekildiği için hükmen galip sayılacak Fenerbahçe, son maçını Galatasaray'a karşı oynayacak. Fenerbahçe'de hedef bu sezon ilk derbi galibiyeti elde etmek.

DERBİYE GİTMEYECEK

Şampiyonluğu ezeli rakibine kaptıran Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, bu akşam deplasmanda oynanacak ve sonrasında Galatasaray'ın kupa kaldıracağı Nef Stadyumu'ndaki derbiye gitmememe kararı aldı.

YORUMLAR (4)
  • Necati Kaya: Ağlama fenerr,ağlama Ali koç Cevap Yaz 4 10 Yayından Kaldır
  • Serkan Semiz: Gelde bi kupa gör bari..... Cevap Yaz 29 11 Yayından Kaldır
  • TC Rasım Alagurer: Gitme başkanım cin conlar terbiyeli seyirci değil bizdede var ama onlarınki 10 kat fazla ahlaksızlar çok Cevap Yaz 38 84 Yayından Kaldır
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Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gözler üzerindeydi! Ali Koç, derbi için kararını verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gözler üzerindeydi! Ali Koç, derbi için kararını verdi - Son Dakika
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