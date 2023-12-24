Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi İlk 11\'leri Belli Oldu

Süper Lig'in 18'inci haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçın ilk 11'leri belli oldu.
Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada ev sahibi ekip Fenerbahçe, Livakovic - Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko ilk 11'i ile sahada yer alacak.
Konuk ekip Galatasaray ise sahaya şu 11'le çıkacak;
"Muslera - Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi."
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