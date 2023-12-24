 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi İlk 11'leri Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi İlk 11'leri Belli Oldu

Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçının ilk 11'leri açıklandı. Fenerbahçe'nin kadrosunda Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko yer alırken, Galatasaray'ın kadrosunda ise Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi bulunuyor.

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi İlk 11\'leri Belli Oldu
24.12.2023 - 18:08,
Abone Ol

Süper Lig'in 18'inci haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçın ilk 11'leri belli oldu.

Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada ev sahibi ekip Fenerbahçe, Livakovic - Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko ilk 11'i ile sahada yer alacak.

Konuk ekip Galatasaray ise sahaya şu 11'le çıkacak;

"Muslera - Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi."

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi İlk 11'leri Belli Oldu - Son Dakika


18:47
Okan Buruk'tan derbinin hakemine çağrı: Adil olsunlar Okan Buruk'tan derbinin hakemine çağrı: Adil olsunlar
18:22
Fred'in yokluğunu 2 cümlede özetleyen İsmail Kartal'dan çok konuşulacak derbi yorumu Fred'in yokluğunu 2 cümlede özetleyen İsmail Kartal'dan çok konuşulacak derbi yorumu
18:21
İstiklal Caddesi'nde doğal gaz kaçağı paniği İstiklal Caddesi'nde doğal gaz kaçağı paniği
18:16
ABD'nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den sert tepki: Alçak, terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi? ABD'nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den sert tepki: Alçak, terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi?
17:13
Canlı anlatım! Derbide tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Derbide tempo bir an olsun düşmüyor
17:04
Özgür Özel'den 'bildiri' açıklaması: Öyle yağma yok, biz bildiriye imza atıyoruz Erdoğan propaganda yapıyor Özgür Özel'den "bildiri" açıklaması: Öyle yağma yok, biz bildiriye imza atıyoruz Erdoğan propaganda yapıyor
16:36
DEM Parti kongresinde teröristler için 'şehit' deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına DEM Parti kongresinde teröristler için "şehit" deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına
16:31
Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi

Son Dakika
18:47 Okan Buruk'tan derbinin hakemine çağrı: Adil olsunlar
18:22 Fred'in yokluğunu 2 cümlede özetleyen İsmail Kartal'dan çok konuşulacak derbi yorumu
18:21 İstiklal Caddesi'nde doğal gaz kaçağı paniği
18:16 ABD'nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den sert tepki: Alçak, terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi?
17:13 Canlı anlatım! Derbi başladı
17:04 Özgür Özel'den "bildiri" açıklaması: Öyle yağma yok, biz bildiriye imza atıyoruz Erdoğan propaganda yapıyor
16:36 DEM Parti kongresinde teröristler için "şehit" deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına
16:31 Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi
16:17 Fenerbahçe'ye büyük şok! Serdar Aziz derbide forma giyemeyecek
15:17 12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 19:21:30. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi İlk 11'leri Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement