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Fenerbahçe Galatasaray Derbisi Öncesi Değişiklikler

Fenerbahçe Galatasaray Derbisi Öncesi Değişiklikler

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde Anderlecht maçına göre 2 oyuncu değişikliği yaptı.

24.02.2025 20:21
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son oynadıkları Anderlecht maçı 11'ine göre Galatasaray derbisinde 2 değişiklik ile çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan Anderlecht maçı 11'inden 2 değişikliğe gitti. UEFA listesinde ismi olmayan Oğuz Aydın, Bright Osayi- Samuel'in yerine görev alırken, Sofyan Amrabat'ın yerine de sakatlığını atlatan Çağlar Söyüncü şans buldu.

Çağlar Söyüncü formasına kavuştu

Ligin 23. haftasında Alanyaspor'a karşı 11'de başlayan ve 12. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Çağlar Söyüncü formasına kavuştu. Milli futbolcu Anderlecht ile oynanan 2 maçta ve Kasımpaşa müsabakasında forma giyemedi. Derbiye 11'de başlayan 28 yaşındaki defans, geçtiğimiz sezon Galatasaray maçında takımının tek golünü atarak galibiyeti getiren isim olmuştu.

Yusuf Akçiçek'in ilk derbi heyecanı

Fenerbahçe'nin altyapısından yetiştiği Yusuf Akçiçek, kariyerinin ilk derbisine Galatasaray'a karşı çıktı. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun sıklıkla güvendiğini belirttiği genç oyuncu, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 2'si ilk 11, 5 maçta forma giydi. Yusuf, UEFA Avrupa Ligi'nde takımının oynadığı son 4 maçta 11 başladı. Öte yandan Milan Skriniar, Oğuz Aydın ve Filip Kostic sarı-lacivertli formayla ilk kez Galatasaray'a karşı forma giydi.

Sarı-lacivertlilerde eksikler

Sakatlıkları nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı olan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra İsmail Yüksek ile Diego Carlos'un tedavisi sürüyor. Allan Saint-Maximin ve Levent Mercan ise teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı. Ligde son 2 maçta sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Alexander Djiku ise son 2 antrenmanda takımla çalıştı ve bugün kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; " İrfan Can Eğribayat, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, Dusan Tadic, Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Alexander Djiku, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci,s Sofyan Amrabat, Anderson Talisca ve Cenk Tosun ise yedek bekledi.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararıyla Fenerbahçe taraftarı da Rams Park'taki yerini aldı. Kadıköy'den toplu olarak otobüslerle stadyuma gelen 2 bin 500 taraftar yoğun güvenlik önlemi altında toplu olarak giriş yaptı. Sarı-lacivertliler, yaptıkları tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Galatasaray Derbisi Öncesi Değişiklikler - Son Dakika

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