Fenerbahçe, Galatasaray'ı Derbide Mağlup Etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Galatasaray'ı Derbide Mağlup Etti

Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı 95-81'lik skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Maçın en skorer ismi Sertaç Şanlı oldu.

19.01.2025 22:37
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SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Batuhan Söylemezoğlu

GALATASARAY: Palmer Jr. 15, Livingston 20, Delgado 10, Göksenin Köksal, Blumbergs, Cummings

11, Izundu 16, Buğrahan Tuncer 6, Sadık Emir Kabaca 3, Wallace

FENERBAHÇE BEKO:

Nigel Hayes 9, Sertaç Şanlı 22, Colson 5, Guduric 18, Zagars 2, Melih Mahmutoğlu, Tarık Biberovic

12, Hall 9, Birch 6, Melli 10, Metecan Birsen, Emre Ekşioğlu 2

1'İNCİ PERİYOT: 25-24

DEVRE: 41-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-70

BASKETBOL Süper Ligi Asım Pars sezonunda 15'inci haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe Beko'yu konuk ettiği derbi maçta kazanan taraf 81-95'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Taraftar desteğini de arkasına alan ev sahibi takımın etkili savunması ve verimli hücum organizasyonları ile başlayan ilk periyot, konuk takımın dış atışlarıyla dengelenerek 25-24 Galatasaray lehine sona erdi. 2'nci periyotta özellikle Melli ve Guduric ile etkili olan sarı-lacivertliler rakibini yakalayıp öne geçmeyi başardı ve ilk yarıyı 49-41 önde kapadı. ikinci yarıda uzunları Sertaç Şanlı ve Melli skor üreten konuk takım farkı artırarak 3'üncü periyodu da 70-58 önde kapadı. Son çeyreğe Guduric'le bulduğu basketlerle başlayan Fenerbahçe özellikle isabetli 3 sayılık basketlerle maçtan da 95-81 galip ayrılmayı başardı.

Maçın en skorer ismi Fenerbahçe Beko'da 22 sayıyla Sertaç Şanlı olurken, Marco Guduric de 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Sarı-lacivertliler bu skorla liderliğini sürdürdü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Galatasaray'ı Derbide Mağlup Etti - Son Dakika

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