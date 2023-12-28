 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe, Galatasaray ile Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan'a gitti - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, Galatasaray ile Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan'a gitti

Fenerbahçe, Galatasaray ile yarın yapacağı Turkcell Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan'a hareket etti. Sarı-lacivertli ekip, özel uçakla Riyad kentine gitti. Başkan Ali Koç özel araçla havalimanına gelirken, oyuncular takım otobüsüyle terminale ulaştı.

Fenerbahçe, Galatasaray ile Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan\'a gitti
28.12.2023 - 12:01,
Abone Ol

Fenerbahçe, Galatasaray ile yarın yapacağı Turkcell Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan'a gitti.

Sarı-lacivertli ekip, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan özel uçakla maçın oynanacağı Riyad kentine hareket etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç havalimanına özel araçla gelirken, oyuncular takım otobüsüyle terminale ulaştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Suudi Arabistan, Galatasaray, Süper Kupa, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Galatasaray ile Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan'a gitti - Son Dakika


12:40
AK Parti Sözcüsü Çelik, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi: Nefretle anılacak AK Parti Sözcüsü Çelik, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi: Nefretle anılacak
12:39
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
12:31
Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi
12:19
Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il
11:42
Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40
Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30
Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi

Son Dakika
12:39 Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
12:40 AK Parti Sözcüsü Çelik, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi: Nefretle anılacak
12:31 Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi
12:19 Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53 Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il
11:42 Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40 Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30 Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi
11:08 Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım
11:02 Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 13:02:17. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Galatasaray ile Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan'a gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement