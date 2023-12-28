Fenerbahçe, Galatasaray ile Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan\'a gitti

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Fenerbahçe, Galatasaray ile yarın yapacağı Turkcell Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan'a gitti.
Sarı-lacivertli ekip, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan özel uçakla maçın oynanacağı Riyad kentine hareket etti.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç havalimanına özel araçla gelirken, oyuncular takım otobüsüyle terminale ulaştı.
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