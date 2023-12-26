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Fenerbahçe, Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe, Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Kupa maçı öncesi yapılan idmanla hazırlıklarını sürdürdü. İdmanda koşu, ısınma, koordinasyon, top kapma ve pas çalışmaları yapıldı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdürdü
26.12.2023 - 18:56,
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Fenerbahçe, 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarına 27 Aralık Çarşamba günü yapacağı çalışmayla devam edecek.

Kaynak: DHA
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