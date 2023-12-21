 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe, Galatasaray maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, Galatasaray maçı için hazırlıklara başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İdman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı ve taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Fenerbahçe, Galatasaray maçı için hazırlıklara başladı
21.12.2023 - 14:25,
Abone Ol

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18'inci haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla start aldı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Dün Kayserispor ile oynanan maçta ilk 11'de görev alan sarı-lacivertli futbolcular idmanı salonda yapılan rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

Sarı-lacivertiler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İsmail Kartal, Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Galatasaray maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika


14:13
Kredi kartı faiz oranları aralık ayında değişmeyecek Kredi kartı faiz oranları aralık ayında değişmeyecek
14:07
İran, İsrail'den istihbarat almak için özel eğitimli kadınları kullanmaya başladı İran, İsrail'den istihbarat almak için özel eğitimli kadınları kullanmaya başladı
13:57
Faiz yüzde 42,5'e yükseltildi Faiz yüzde 42,5'e yükseltildi
13:27
Pasaportu çalınan Melisa Aslı Pamuk, başrol olduğu filmin galasına katılamadı Pasaportu çalınan Melisa Aslı Pamuk, başrol olduğu filmin galasına katılamadı
13:19
Babacan: Dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız Babacan: Dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız
13:16
Beyaz fosfor bombasıyla vurdular! Lübnan'dan İsrail'e rest: Derhal durun, topraklarımızdan çekilin Beyaz fosfor bombasıyla vurdular! Lübnan'dan İsrail'e rest: Derhal durun, topraklarımızdan çekilin
13:16
Anayasa Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi Anayasa Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi
13:10
Valilik'ten Galatasaray'a müjde! Fenerbahçe derbisini 2079 taraftar deplasman tribününden izleyecek Valilik'ten Galatasaray'a müjde! Fenerbahçe derbisini 2079 taraftar deplasman tribününden izleyecek

Son Dakika
14:13 Kredi kartı faiz oranları aralık ayında değişmeyecek
14:07 İran, İsrail'den istihbarat almak için özel eğitimli kadınları kullanmaya başladı
13:57 Faiz yüzde 42,5'e yükseltildi
13:27 Pasaportu çalınan Melisa Aslı Pamuk, başrol olduğu filmin galasına katılamadı
13:16 Beyaz fosfor bombasıyla vurdular! Lübnan'dan İsrail'e rest: Derhal durun, topraklarımızdan çekilin
13:16 Anayasa Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi
13:19 Babacan: Dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız
13:10 Valilik'ten Galatasaray'a müjde! Fenerbahçe derbisini 2079 taraftar deplasman tribününden izleyecek
12:49 Ölen karısıyla günlerce yaşadı! İki köpeğin kadının cansız bedenini kemirmesine izin verdi
12:40 Bakan Şimşek'ten milyonları heyecanlandıran sözler: Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 14:31:54. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Galatasaray maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement