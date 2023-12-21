Fenerbahçe, Galatasaray maçı için hazırlıklara başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18'inci haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla start aldı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Dün Kayserispor ile oynanan maçta ilk 11'de görev alan sarı-lacivertli futbolcular idmanı salonda yapılan rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

Sarı-lacivertiler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.