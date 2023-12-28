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Fenerbahçe, Galatasaray maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Galatasaray maçı için hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, yarın akşam Galatasaray ile Riyad'da oynayacağı Süper Kupa maçının hazırlıklarını tamamladı. İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümü basına açık gerçekleştirildi. Oyuncular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı tamamladıktan sonra kampa geçti.

Fenerbahçe, Galatasaray maçı için hazırlıklarını tamamladı
28.12.2023 - 21:15,
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Fenerbahçe yarın akşam Galatasaray ile Riyad'da oynayacağı Süper Kupa maçının hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı Al-Awwal Park Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idmanın ilk bölümü basına açık gerçekleştirildi. Koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, kamp yapacağı otele geçti ve maç saatini beklemeye başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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