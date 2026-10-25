Fenerbahçe, Galatasaray maçı öncesi hazırlığını tamamlayıp tesislerinde kampa girdi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Galatasaray maçı öncesi hazırlığını tamamlayıp tesislerinde kampa girdi

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Fenerbahçe, Galatasaray maçı öncesi hazırlığını tamamlayıp tesislerinde kampa girdi
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Fenerbahçe, Süper Lig 9'uncu hafta Galatasaray maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. İsmail Kartal yönetimindeki idmanın ardından sarı-lacivertli takım, Galatasaray karşılaşması öncesi tesislerinde kampa girdi.

İSTANBUL/ FENERBAHÇE, Galatasaray ile oynayacağı Süper Lig 9'uncu hafta maçının hazırlıklarını, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan Sarı-lacivertliler, Galatasaray karşılaşması öncesinde tesislerinde kampa girdi.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İki grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Galatasaray karşılaşması öncesinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

Kaynak: DHA
Can Bartu Tesisleriİsmail KartalGalatasarayFenerbahçeSporSon Dakika

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