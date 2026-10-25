Fenerbahçe, Galatasaray maçı öncesi hazırlığını tamamlayıp tesislerinde kampa girdi

Fenerbahçe, Galatasaray maçı öncesi hazırlığını tamamlayıp tesislerinde kampa girdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, Süper Lig 9'uncu hafta Galatasaray maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. İsmail Kartal yönetimindeki idmanın ardından sarı-lacivertli takım, Galatasaray karşılaşması öncesi tesislerinde kampa girdi.
İSTANBUL/ FENERBAHÇE, Galatasaray ile oynayacağı Süper Lig 9'uncu hafta maçının hazırlıklarını, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan Sarı-lacivertliler, Galatasaray karşılaşması öncesinde tesislerinde kampa girdi.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İki grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Galatasaray karşılaşması öncesinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.
Kaynak: DHA
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