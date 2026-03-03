Fenerbahçe, Gaziantep FK ile Zorlu Maçta - Son Dakika
Fenerbahçe, Gaziantep FK ile Zorlu Maçta

Fenerbahçe, Gaziantep FK ile Zorlu Maçta
03.03.2026 09:43
03.03.2026 09:43
Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanında Türkiye Kupası'nda galibiyet arıyor. 5 eksikle mücadele edecek.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Ligde üst üste 2 karşılaşmada puan kaybeden ve söz konusu süreçte Avrupa kupalarına veda eden sarı-lacivertliler, zorlu rakibini yenerek kupada yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

Kupaya evinde Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından Beyoğlu Yeni Çarşı ve Erzurumspor FK maçlarını kazanmıştı.

Kupada yoluna devam etmek için karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak zorunda bulunan sarı-lacivertliler, grubunda 3. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'nin, doğrudan üst tura adını yazdırması için galibiyetle sahadan ayrılması gerekecek.

5 eksik

Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Milan Skriniar, Edson Alvarez, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kaynak: AA

