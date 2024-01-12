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Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapıldı. İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci, takımla ilk antrenmanına çıktı. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanın ardından maç için Gaziantep'e gidecek.

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
12.01.2024 - 18:27,
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 14 Ocak Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanda, iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapıldı. Dar alanda çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sezon sonuna kadar kadroya dahil edilen İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Gaziantep'e gidecek.

Kaynak: AA
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