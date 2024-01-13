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Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli takımın antrenmanında teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde oyuncular, pas çalışmaları ve taktiksel çalışmalar yaptı. Fenerbahçe, maçın oynanacağı kente özel uçakla hareket edecek.

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını tamamladı
13.01.2024 - 15:13,  Güncelleme: 15:14
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

İki gruba ayrılan oyuncular, pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugün kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente hareket edecek.

Kaynak: AA
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