Fenerbahçe-Gaziantep FK Maçında Tartışmalı Penaltı Pozisyonu - Son Dakika
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Fenerbahçe-Gaziantep FK Maçında Tartışmalı Penaltı Pozisyonu

Son Güncelleme: 14.08.2023 00:33

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanan maçta, son dakikalarda yaşanan bir penaltı pozisyonu tartışmalara neden oldu. Hakem, Gaziantepli futbolcuların itirazlarına rağmen penaltı kararı vermedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile kozlarını paylaştığı maçta 90+6'ıncı dakikada bir penaltı pozisyonu yaşandı. Hakem "Penaltı yok" dedi ve mücadelenin son düdüğünü çaldı.

GAZİANTEP PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmanın son bölümünde soldan ceza sahasına gönderilen topu Djiku uzaklaştırmak isterken top Tadic'e çarptı. Gaziantepli futbolcular Tadic'in elle müdahalede bulunduğu itirazında bulunsa da hakem "Devam" dedi.

GÜNDEM OLDU

Maçın son anlarında yaşanan o pozisyon kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcılardan bazıları "Penaltı" derken bazıları tam tersi yönünde yorumlar yaptı.

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Gaziantep FK, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Gaziantep FK Maçında Tartışmalı Penaltı Pozisyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Gaziantep FK Maçında Tartışmalı Penaltı Pozisyonu - Son Dakika
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