Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi 3-1 yendi

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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-1 yenen Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 3. dakikada Oğuz Aydın'ın golüyle öne geçti.

Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, net gol pozisyonlarından faydalanamayınca, oyun kontrolü konuk ekibe geçti.

Müsabakanın 41. dakikasında misafir takım Okereke ile beraberlik golünü buldu ve soyunma odasına 1-1 eşitlikle gidildi.

İkinci yarıya baskılı başlayan Fenerbahçe, ilk 20 dakikalık bölümde ürettiği pozisyonlardan faydalanamazken bir topu da direkten döndü.

Rakibinin savunmaya çekilmesiyle baskısını daha da artıran ve söz konusu süreçte birçok duran top fırsatı bulan sarı-lacivertliler, 78. dakikada Tadic'in kullandığı köşe vuruşunda Becao ile öne geçti.

Ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 89. dakikada Edin Dzeko'nun golüyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde puanını 32'ye yükselten sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 2 puan yitirdiği haftada aradaki farkı 3'e indirmeyi başardı.

Oğuz Aydın yine attı

Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncusu Oğuz Aydın, Kayserispor maçındaki performansını Gaziantep FK karşısında da sürdürdü.

Ligde ilk kez 11'de başladığı Kayserispor deplasmanında 2 gol 1 asistlik performans sergileyen Oğuz, seyircisi önünde ilk 11'de oynadığı ilk maçında da 3. dakikada takımını öne geçiren golü atmayı başardı.

Oğuz, aynı zamanda bu golle Fenerbahçe'nin bu sezon ligdeki en erken golüne imza attı.

Mourinho'dan devrede 2 hamle

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, devre arasında 2 değişiklik yaptı.

Takımının ilk yarıyı 1-1 eşitlikle kapatmasının ardından Portekizli teknik adam, İrfan Can Kahveci'nin yerine Allan Saint-Maximin, İsmail Yüksek'in yerine de Sofyan Amrabat'ı oyuna dahil etti.

Dzeko gol sayısını 13'e yükseltti

Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Edin Dzeko, bu sezon 13. golüne imza attı.

Sezona etkili başlangıç yapan 38 yaşındaki santrfor, Gaziantep FK karşısında sonradan oyuna girmesine karşın gol bulmayı başardı.

Bu sezon ligdeki gol sayısını 8'e yükselten Dzeko'nun Avrupa kupalarında da 5 golü bulunuyor.

Penaltı kararı VAR'dan döndü

Fenerbahçe'nin 90+3. dakikada kazandığı penaltı atışı, VAR kararıyla iptal edildi.

Sarı-lacivertlilerde Fred'in ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi.

VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Akarsu, penaltı kararını iptal etti.