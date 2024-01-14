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Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, Gaziantep FK karşısında iyi mücadele ettiklerini ve kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Kartal, maçın başından sonuna kadar üstün olan takımın kendileri olduğunu belirtti ve oyuncularını tebrik etti.

Fenerbahçe, Gaziantep FK\'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti
14.01.2024 - 22:12,
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, iyi mücadele ederek kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Kartal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek başladı.

Maça istekli başladıklarını belirten Kartal, şunları kaydetti:

"Bugün buraya kazanmaya geldik. Maçın başından sonuna kadar üstün olan bizdik. Çok pozisyona girdik. Daha fazla gol atabilirdik. Bu kadar ağır bir zeminde... Biz futbol oynamaya çalışan bir takımız. Çok daha iyisini yapabilirdik. İstediğimiz bir zemin olmamasına rağmen futbol oynamaya çalışan bir Fenerbahçe vardı. Sonuçta iyi mücadele ettik, kazanmasını bildik. Birkaç tane daha atabilirdik ama olmadı. Sonuçta kazandığımız ve üç puan aldığımız için mutluyum ve oyuncularımı tebrik ediyorum."

Kaynak: AA
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