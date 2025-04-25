Fenerbahçe Gaziantep\'te

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşma için Gaziantep'e geldi.

Fenerbahçe kafilesi, karşılaşma için özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na indi. Kafile, buradan takım otobüsü ile kentte konaklayacakları bir otele geldi.

Fenerbahçe kafilesini karşılayan bir grup taraftar, otelin önünde pankart açıp slogan atarak Fenerbahçe yönetimine tepki gösterdi.

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak.